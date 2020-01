Vincenzo Nibali testimonial del cicloturismo nelle Marche

Per il 2020 le Marche puntano sul cicloturismo e per promuovere la Regione in quest’ottica ingaggiano Vincenzo Nibali.

Il campione di ciclismo sarà infatti il protagonista di 5 spot televisivi che sono stati realizzati per raccontare le bellezze del territorio da vivere sulle due ruote. Secondo quanto raccontato dall’Ansa, Nibali nei filmati attraversa realtà come Pesaro, Ascoli, Riviera del Conero, Urbino eccetera spiegando che "il ciclista lungo i percorsi trova tutto quello di cui ha bisogno: itinerari, servizi specializzati e soprattutto l'accoglienza autentica e genuina".



Immancabile lo slogan finale: Marche, il paradiso del bike.