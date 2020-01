Progetti e fondi, come quelli destinati ai cammini religiosi e alla via Francigena, che erano fermi da due anni e che ora sono stati sbloccati. A rimarcare l’attenzione di questo Governo al turismo è l’assessore alle attività produttive, commercio e turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, che commenta il bilancio dei primi tre mesi di attività dell’esecutivo.

“Tra le questioni risolte cui siamo particolarmente interessati come Toscana – chiarisce l’assessore ai giornali locali – c’è lo sblocco dei fondi Cipe per i cammini religiosi e la via Francigena, per complessivi 40 milioni di euro che saranno destinati a 11 regioni coinvolte per la Francigena, e a 5 per i cammini religiosi che per la nostra Regione corrispondono a circa 6,4 milioni di euro per la Via Francigena, I Cammini di Francesco, e il tratto toscano di collegamento alla Lauretana. Risorse che andranno a finanziare gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei tracciati che erano attesi da tempo dai vari territori per potenziare un turismo sostenibile”.



La cifra esatta destinata alla Francigena è di 4,15 milioni di euro, mentre 2 milioni andranno alle tre vie di Francesco e 300mila euro al collegamento con la via Lauretana da Siena verso l’Umbria.



Il 'bonus facciate' vale per gli alberghi

Altro tema su cui Ciuoffo si concentra è il cosiddetto ‘bonus facciate’ che, in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità, sarà accessibile anche da parte delle strutture alberghiere: “Gli hotel che ristruttureranno le proprie facciate – spiega l’assessore - potranno quindi godere di una detrazione fiscale del 90%”.