Venezia, l’onda lunga dell’acqua alta: arrivano le disdette

Un Natale difficile per Venezia. Gli echi della vicenda dell’acqua alta hanno portato numerose disdette sulla laguna. Con conseguenze pesanti sui conti delle aziende del turismo e anche sui lavoratori. Secondo i dati riportati da corriere.it gli alberghi medio-piccoli registrano un calo del 35 per cento per il fatturato a dicembre e per le previsioni di gennaio. In termini assoluti si parla di 20-30 mila euro al mese di ricavi in meno per gli alberghi medio-piccoli del centro.

Molti dipendenti, afferma ancora il portale del quotidiano, sarebbero in permesso o ferie forzate. E c’è già chi si informa sulla possibilità di sospendere i contratti di lavoro. Non solo: a calare, ovviamente, sono anche i lavoratori extra, quelli chiamati in occasione dei fine settimana.