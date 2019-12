Capodanno con pienone sulle montagne del Friuli

La stagione della montagna partirà a Capodanno. Almeno per quanto riguarda il Friuli, secondo quanto racconta Paola Schneider, presidente di Federalberghi Fvg: “Gli hotel, tanto in Carnia quanto nel Tarvisiano, saranno pieni al 70% per il periodo post natalizio - dice - e nella località ‘di punta’ i soggiorni avranno una durata media di 4-5 giorni. Per le stazioni sciistiche minori, invece, la permanenza sarà leggermente inferiore, fra le due e le tre giornate”.

Se Natale ha visto gli hotel dell’area alpina del Friuli poco gettonati, i turisti inizieranno a muoversi, in particolare gli italiani. “Di stranieri ne sono previsti davvero pochi – ammette Schneider -, mentre a fare la parte del leone saranno, oltre ai friulani, anche turisti provenienti da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia”.



Il pienone di Capodanno “è certamente un buon valore - conclude Schneider -. Ovunque c'è una buona scelta, a livello di alberghi e opportunità di svago. Oggi c'è possibilità di viaggiare dovunque, ma direi che stiamo facendo il nostro per intercettare quanti più turisti è possibile”.



Dopo il 1° gennaio è previsto un fisiologico calo di presenze, poi pronte a riprendere quota dopo l'Epifania grazie alle settimane bianche dove le persone in arrivo dall'estero saranno ben più abbondanti di quelle italiane.