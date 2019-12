Il primo villaggio turistico urbano: nasce NeapolitanTrips

Opere di giovani artisti negli spazi comuni, lungo i corridoi, in terrazza e nel bar: si chiama NeapolitanTrips e si definisce il primo villaggio turistico urbano.

Ovvero, un polo di accoglienza che comprende bed & breakfast, Hostel, Premium Hostel e Hotel Royale in un unico edificio: 160 posti letto nel centro di Napoli, all'interno della Casa del Mutilato, edificio del 1940 a due passi da Spaccanapoli.



L'idea è nata da Luca e Andrea Sola, imprenditori napoletani che hanno deciso di offrire ai viaggiatori la scelta dell'accomodation all'interno di un ventaglio con proposte diverse ma tutte allo stesso indirizzo.



Fil rouge di tutti gli spazi è l'arte: fotografia, digital art, pittura e fumetto per raccontare Napoli e i suoi personaggi, grazie alle opere di artisti napoletani dislocate in tutti i piani che costituiscono la collezione permanente, arricchita di anno in anno con esposizioni temporanee. O. D.