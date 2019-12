di Oriana Davini

Saranno 18 milioni gli italiani in partenza durante l'inverno, ben il 10% in più rispetto all'anno scorso, con un boom ovviamente concentrato nei prossimi giorni tra Natale, Capodanno e l'Epifania.

Aumenta anche la spesa dei turisti stranieri in Italia, per la maggior parte tedeschi, americani, francesi e inglesi: nei prossimi tre mesi supererà di oltre 1,3 miliardi di euro quella degli italiani all'estero, mettendo a segno un saldo fortemente positivo per la Penisola. È la fotografia scattata dalla ricerca che Confturismo-Confcommercio hanno realizzato insieme all'Istituto Piepoli e all'Osservatorio di Adrea Giuricin, professore dell'Università Milano Bicocca.



Motore dell'economia

"Il turismo, grande assente nella legge di Bilancio 2020 dove quasi non è neanche citato, continua a trainare l'economia nazionale a partire dalla bilancia dei pagamenti, sulla quale farà registrare nel primo trimestre 2020 un saldo attivo di 1,3 miliardi di euro, che si sommano agli oltre 17 miliardi stimati per il 2019", commenta Luca Patané, presidente di Confturismo-Confcommercio.



Le mete più gettonate

Il 76% dei connazionali rimarrà in Italia privilegiando montagna e città d'arte: Toscana, Trentino Alto Adige e Lombardia le regioni più gettonate, grazie all'appeal dei mercatini di Natale e agli sport invernali.



All'estero, il 55% degli italiani sceglierà destinazioni europee, con Spagna, Inghilterra, Austria, Germania e Francia in cima alle preferenze. Sul fronte extra europeo, cresce l'Egitto, che insieme a Tunisia e Turchia nei mesi invernali farà concorrenza all'Italia nell'attirare turisti. Confermato anche l'appeal di mete più classiche come Stati Uniti, Canada, Kenya e Maldive.