Gardaland, l’Italia in versione Lego nella nuova Miniland

Serviranno 4 milioni e 900mila mattoncini Lego per dare vita a Miniland, la nuova attrazione che, all’interno Legoland Water Park Gardaland, ricostruirà in scala 1:20 i più iconici monumenti italiani.

La nuova area sarà suddivisa in sei cluster disposti a lato del Lazy River/Fiume Lento e sarà visibile a bordo di gommoni gonfiabili e visitabile dalla terra ferma.



Le attrazioni

Tra le attrazioni, la Fontana di Trevi e il Colosseo, la Basilica di San Marco e il Campanile di San Marco, il Duomo di Milano e la Torre di Pisa. “Non si tratta di piccole realizzazioni – precisa in una nota Luca Marigo, sales and marketing director di Gardaland -, perché il Lego Model rappresentante il Duomo di Milano, il monumento più alto dell’area, supera i 3 metri, mentre quello che raffigura la Basilica di San Pietro è largo ben 5,6 metri”.



I primi monumenti hanno già preso forma. Si tratta della Basilica e del Campanile di San Marco. La realizzazione di questi due Lego Model, composti in tutto da quasi 75.000 mattoncini Lego e 525 elementi, ha coinvolto due designer e dieci costruttori per un totale di 1.243 ore di lavoro.