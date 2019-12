Milano riconfermata la città più vivibile d'Italia

Milano si riconferma la città italiana con la qualità della vita migliore. A certificarlo è l’indagine del Sole 24Ore, giunta alla trentesima edizione, che misura il benessere nelle province e nelle città metropolitane italiane basandosi su 90 diversi indicatori.

Il capoluogo lombardo è in pole position grazie a diversi fattori: l’andamento controcorrente dal punto di vista demografico, con un aumento dei residenti che continua dal 2012, lo stile di vita sempre più verde e più smart, un’offerta culturale ampia, i piani di sviluppo della periferia e una forte spinta imprenditoriale. Unico neo: la sicurezza.



La classifica

Dietro a Milano si trovano località decisamente più piccole: Bolzano, Trento e Aosta. Nella classifica delle città più vivibili trova posto anche Trieste, in quinta posizione, mentre entrano per la prima volta nella top ten Monza e Brianza, in sesta posizione, Verona, Treviso, Venezia e Parma.

Positiva in generale la performance di tutte le grandi città a eccezione di Bologna, che registra un leggero calo: Roma, diciottesima, sale di tre posizioni rispetto allo scorso anno.



Il gap con il Sud Italia

Il gap tra Nord e Sud, infine, rimane inalterato: la coda della classifica è appannaggio del Mezzogiorno con Enna al 104° posto, Foggia al 105° e Crotone al 106° prima di Caltanissetta.