Viva Resort by Wyndham, Messico in crescita: si parte con i restyling

Lavori in programma per i resort Viva by Wyndham della Riviera Maya nel corso del 2024.

Viva Maya by Wyndham sarà interessato da un ampio restyling nelle sistemazioni, a partire dai nuovi arredi che saranno inseriti in molte delle camere Superior vista mare e Superior vista giardino, oltre alla creazione di un’ulteriore tipologia di camere, Superior con affaccio sulla piscina.



Viva Azteca by Wyndham in aprile sarà dotato di un nuovo campo da padel, e da novembre di un coffee shop, ubicato nella zona centrale e che metterà a disposizione della clientela, dalle ore 8 alle 18, un’ampia selezione di bevande e snack.



Intanto, in questi primi mesi del 2024 Viva Resorts by Wyndham registra un aumento delle prenotazioni pari al 15% rispetto al 2023 da parte del mercato italiano, relativamente ai due resort all inclusive in Messico. L’andamento è molto positivo, con forte ripresa rispetto allo scorso anno, grazie anche alla collaborazione con Bravo Club per Viva Azteca by Wyndham e Presstour per Viva Maya by Wyndham.



“Il segmento family è importante per noi - dice Giuliana Carniel (nella foto) vice president sales and revenue manager Viva Resorts by Wyndham – e ci interessa svilupparlo nella maggior parte dei nostri resort. La nostra proposta si contraddistingue per il vero servizio all inclusive, significativo per i budget delle famiglie, e per le attività di intrattenimento, incluse quelle dedicate alla clientela che soggiorna con bambini: a tale proposito stiamo potenziando anche i Vivito Club per la fascia 4-12 anni. I nuclei familiari che prenotano un soggiorno lungo raggio cercano comfort, una proposta di ristorazione in linea con le proprie esigenze e attività coinvolgenti. Il “nostro” Messico mette d’accordo tutta la famiglia, grazie a un’offerta completa, sinonimo di garanzia”.



Il volo diretto dall’Italia a Cancun è operativo tutto l’anno, ma statisticamente le famiglie prediligono soggiornare presso i Viva Resorts by Wyndham nei periodi delle vacanze scolastiche: da Natale all’Epifania, nelle settimane di carnevale, Pasqua, e durante l’estate.