di Gaia Guarino

Hyatt guarda al futuro e lo fa con un piano di crescita che prevede l’apertura di 75 nuovi hotel tra Europa, Africa e Medio Oriente, di cui 15 già nel 2024. Lo dichiara Felicity Black-Roberts, vicepresidente development & acquisitions per l’Europa, che parla di una strategia che mira con interesse a Paesi come Spagna, Francia e Italia.

"A Roma, al momento, abbiamo due trattative in corso – spiega -. È stato molto difficile trovare gli edifici adatti. Nel frattempo abbiamo annunciato l’apertura, sempre nella Capitale, del brand Thompson, il secondo in Europa di questo marchio della galassia Hyatt Hotels".



L’inaugurazione di Thompson dovrebbe avvenire intorno a metà anno all'interno dell’ex quartier generale del Partito Comunista, in via delle Botteghe Oscure.



Parallelamente, Hyatt punta a destinazioni come Firenze, con l’intenzione di creare una vera e propria rete di alberghi. "Nessuno si aspettava una tale esplosione del mercato del lusso, come è avvenuto dopo la pandemia - aggiunge Black-Roberts sul Sole 24 Ore -. La nostra strategia si basa sulla diversificazione. Lavoriamo a lungo per trovare la location perfetta per i nostri marchi e poi operiamo a fianco delle proprietà per definire il progetto".