Il Six Senses di Ibiza nel mirino del Gruppo Statuto

Il Gruppo Statuto sarebbe in trattativa con Metric Capital per rilevare la proprietà del Six Senses di Ibiza. L’indiscrezione è apparsa nelle scorse ore sulla testata spagnola Expansión ed è stata poi rilanciata da Hosteltur.

Ad assistere l’operazione - riportano i giornali spagnoli - sarebbero EY e Eastdil Secured.



Per il Gruppo italiano si ampliano così le mire internazionali. Già proprietario in Italia del Four Seasons di Milano, del Mandarin Milan, del Danieli di Venezia e del San Domenico di Taormina, lo scorso anno ha esordito sul mercato spagnolo con l’acquisto del W Ibiza e all’inizio del 2024 ha rilevato per 205 milioni di euro il Mandarin Oriental di Parigi.