Ecoturismo di lusso in Malesia, apre The Boathouse Pulau Tioman

Continua in Malesia lo sviluppo di una ricettività d’alta gamma, attenta al rispetto dell’ambiente e alla qualità dei servizi. L’ultima novità si trova lungo l’incontaminata costa occidentale dell’isola di Tioman e porta la firma di HPL Hotels & Resorts, filiale di hotel Properties Limited. Stiamo parlando del The Boathouse Pulau Tioman, su una piccola isola al largo della costa orientale della Malesia.

Acclamata come una meraviglia geologica e paradiso ecologico, Tioman è considerata una delle destinazioni più spettacolari del Sud-Est asiatico. Ispirati alla natura e allo stile della tradizionale casa malese, tutti i 31 bungalow sono costruiti in legno rinnovabile di provenienza locale.

I bungalow

Sono presenti un ristorante aperto tutto il giorno, un bar sulla spiaggia, una piscina a sfioro e una sala comune per piccole riunioni. Tutti i bungalow sono caratterizzati da un'architettura che si adatta al clima caldo e umido e si integra con il paesaggio della foresta pluviale tropicale circostante. Ci sono bungalow nelle categorie Seaview, Deluxe, Beachfront, Beachfront Family Bungalows e Beachfront Suite.



Tutte le unità sono dotate di terrazza privata con divani letto, aria condizionata regolabile autonomamente, TV LCD a schermo piatto da 49 pollici con sistema IPTV, accesso internet Wi-Fi gratuito.