HNH Hospitality: record storico dei ricavi delle gestioni dirette, superati i 105 milioni nel 2023

Un record storico dei ricavi delle gestioni dirette pari a 105,7 milioni di euro, in crescita del 48% rispetto al dato 2022. Questo il risultato messo a segno da HNH Hospitality Spa nel 2023.

Il Gruppo ha alzato il velo sul bilancio di esercizio per l’anno fiscale chiuso al 31 ottobre 2023, appena approvato dall’assemblea dei soci, e che vede l’Ebitda a quota 16,1 milioni di euro, pari al 15%: un aumento consistente se paragonato al 2022, quando l’Ebitda Margin era il 14%.



Il Mol civilistico risulta raddoppiato rispetto all’anno precedente, con 10,5 milioni registrati al netto degli aiuti di Stato (erano 5,2 milioni nel 2021), mentre l’utile netto civilistico ha raggiunto 6,4 milioni. “Ricorderemo il 2023 come l’anno del record del fatturato sopra ai 100 milioni, ma non solo. Un anno segnato dal consolidamento delle vendite con tassi di occupazione tornati ai livelli del 2019, ma con un livello medio dei prezzi, rispetto allo stesso anno, in aumento quasi del 40%. A tutto ciò si aggiunge una forte spinta per la crescita grazie all’ingresso dei soci Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital - dichiara in una nota Luca Boccato, amministratore delegato di HNH Hospitality (nella foto) -. Se nell’anno passato abbiamo potenziato alcuni nostri punti di forza, nell’anno corrente vorremmo esplorare nuove rotte sull’onda di un’ulteriore crescita del fatturato, intraprendendo un cammino diversificato per il nostro sviluppo commerciale sempre in logica multibrand, sul quale contiamo di poter annunciare presto nuove aperture che abbiamo già individuato”.