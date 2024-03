di Stefania Galvan

Immergersi totalmente nella natura più incontaminata, ma anche entrare in empatia con le persone, in una meta dove il turismo di massa è solo un concetto astratto e lontano, per tornare a casa con la sensazione di aver vissuto un’occasione speciale.

Queste alcune delle esigenze dei nuovi viaggiatori secondo la survey di TTG Monitor, esigenze cui sa dare una risposta concreta un rifugio di lusso sudafricano: la Grootbos Private Nature Reserve, che si rivolge al mercato italiano con una proposta ad hoc per le famiglie.



I big five dei mari

Ecoparadiso è la definizione che meglio si adatta alla riserva, a due ore d’auto da Cape Town, creata, passo dopo passo, da Michael Lutzeyer (nella foto), che tuttora vive e lavora lì insieme ai suoi dipendenti - 240 per un totale di 60 ospiti -.



“Pensando al Sudafrica - ci spiega - ci vengono in mente i grandi parchi naturali con i big five, ma nessuno pensa all’oceano. Noi, invece, siamo sull’Atlantico e ai nostri ospiti proponiamo un’esperienza straordinaria, l’incontro con i big five dei mari: balene, squali, delfini, foche e pinguini”.



Da luglio a fine novembre le balene vengono a partorire vicino alla costa ed è possibile avvistarle senza nemmeno dover uscire in barca. “Un periodo perfetto per la clientela italiana - spiega Lutzeyer - che notoriamente opta per i mesi estivi, tanto che ormai gli italiani sono il terzo mercato europeo, alle spalle di Svizzera e Germania - che condividono il primo gradino del podio - e Gran Bretagna”.



Le sistemazioni

Le tipologie di sistemazioni sono due, la Forest Lodge con 16 suite e la Garden Lodge con 13, ma la riserva include anche due ville superesclusive da 4 e 6 camere da letto “ideali - spiega Lutzeyer - per gruppi di amici o nuclei famigliari transgenerazionali, che qui possono usufruire di tutti i servizi luxury in totale privacy, compreso uno chef privato”.



La proposta per l'Italia

Il Forest Lodge è riservato a individuali e honeymooner, mentre per le famiglie con bambini è perfetto il Garden Lodge. “Il pacchetto dedicato al mercato italiano - spiega Lutzeyer - prevede il soggiorno gratuito per i bambini dai 4 ai 10 anni nella One-Bedroom Luxury Suite e il 50% di sconto sul Marine Big 5 boat trip e sui trattamenti Spa. Stessi sconti sono previsti anche per le famiglie che scelgono la suite con due camere da letto e per gli altri turisti che optano per una suite da una camera al Forest Lodge”.



Il safari tra i fiori

Tornando alle attività della riserva, oltre alla scoperta dei big five del mare “una delle più importanti - sottolinea il proprietario - è il ‘botanical safari’ tra le specie autoctone che noi salvaguardiamo, come il fynbos, la vegetazione arbustiva tipica del territorio, e le distese di protea, il famoso ‘fiore di fuoco’ simbolo del Sudafrica, che resiste alle fiamme e si riproduce quando gli incendi liberano il suolo dalle foglie che soffocano i suoi semi”.



La riserva si estende su una superficie che comprende anche 3500 ettari di natura incontaminata e ospita 907 piante, di cui 100 in via di estinzione. “I tour sono accompagnati da guide esperte che spiegano ai clienti tutti i segreti della nostra flora meravigliosa”.



L'interazione con la popolazione

Natura incontaminata, dunque, ma anche interazione con i locali: “Impieghiamo 240 addetti, tutti del luogo, ma all’interno della nostra riserva ospitiamo anche gli allievi della Grootbos Foundation che si occupa, tra l’altro, della formazione dei giovani del territorio. I locali della fondazione sono aperti agli ospiti delle nostre strutture, che li possono visitare per conoscere i nostri ragazzi”.