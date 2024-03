Meliá arriva in Sardegna, prima apertura entro l’estate

Prosegue l’espansione in Italia, e nel Mediterraneo, di Meliá Hotels International. Il Gruppo alberghiero punta la sua prima bandierina in Sardegna con il Bellevue Sardinia Resort Affiliated by Meliá, struttura che si affaccia sulla costa di Valledoria, a Sassari, e che debutterà entro l’estate.



Posizionato sulla spiaggia di San Pietro a Mare, il resort dispone di 139 camere con terrazze attrezzate e vista sui giardini e sulle acque del Golfo dell’Asinara.



I servizi

Fra i servizi a disposizione degli ospiti vi sono: accesso diretto alla spiaggia equipaggiata con lettini e ombrelloni; piscina esterna; palestra en plein air e biciclette a uso gratuito.

L'offerta gastronomica include: un ristorante; un lounge bar vista mare, dove godersi magnifici cocktail al tramonto; e un beach bar.



I piani

Con l'inaugurazione della nuova struttura, frutto della collaborazione con Piazza Hotels & Residences, Mhi rafforza il portfolio del brand Affiliated by Meliá. "Siamo entusiasti di accogliere nella nostra famiglia un resort situato in una destinazione incantevole come la Sardegna e siamo onorati che Piazza Hotels & Residences abbia scelto Mhi per valorizzare la sua proprietà”, ha dichiarato Gabriel Escarrer Jaume, presidente e amministratore delegato di Meliá Hotels International.



A oggi Affiliated by Meliá conta già più di 70 hotel in tutto il mondo e la prossima apertura in Sardegna assicura al Gruppo spagnolo l'opportunità di ingresso nella destinazione, dove intende espandersi grazie a partnership con operatori locali.



L’apertura del Bellevue Sardinia Resort Affiliated by Meliá rafforza, inoltre, ulteriormente l’impegno di sviluppo di Mhi nel Mediterraneo e in particolare in Italia, dove prosegue l’espansione sia nel segmento urbano sia in quello leisure, con 13 hotel fra quelli già operativi e altri in fase di apertura.