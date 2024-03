di Elisabetta Canoro

È pronto a riaprire per una nuova stagione il Chia Laguna Resort sulle spiagge di Monte Cogoni e Dune di Campana, nel nord della Sardegna, con concept e servizi inediti nei tre hotel.

A presentare le novità il general manager Marco Pedna (nella foto), un percorso professionale cosmopolita che l’ha portato dai Caraibi al Mediterraneo e al Medio Oriente, fino alle grandi capitali europee e al prestigioso Conrad Algarve in Portogallo.



“Siamo molto soddisfatti dell’andamento delle prenotazioni e stiamo per lanciare una nuova estate ricca di novità. Abbiamo fatto da apripista inaugurando un Conrad, ora sono in molti ad essere attirati in questa zona”.



Premiato agli Star Awards 2024 da Forbes Travel Guide, meta di coppie e famiglie, il Conrad Chia Laguna Sardinia, svela le nuove beach cabanas e la piscina Bioaquam, ora riscaldata.

Diventa recommended adults-only (a partire dai 16 anni) il Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton. Novità del 2024 il Monte Cogoni Beach Club e la Scala verso la Natura, il percorso che si snoda lungo la baia di Chia. Tra le attività si punta sull’ebike e le serate barbecue a bordo piscina.



Nel cuore del resort, l’Hotel Village propone un Kids Club rinnovato con tanto di area cinema e nuovi programmi di edutainment, dalla mattina fino alle 23. In tema f&b, sono nuovi l’aperitivo aprèsbeach al ristorante Le Dune e il Flow Restaurant & Lounge con sushi, lounge e dj set dal vivo.