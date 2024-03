di Stefania Galvan

Una generazione foodie, che sa apprezzare la cucina di alta qualità, ma che è anche incline all’innovazione e alla tecnologia. E un territorio che ha tutte le carte in regola per soddisfare le sue nuove esigenze. La fascia di clientela di cui stiamo parlando è la GenZ, il territorio è quello di Modena e il gruppo alberghiero che intende intercettare questi bisogni è Rosaria Marazzi Hotels RMH.

“I viaggiatori d’affari - ci spiega Alessandra Severi (nella foto) vicepresidente del gruppo - sono sempre più consapevoli dell’importanza di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. Aggiungere qualche giorno di vacanza a una trasferta lavorativa consente loro di sperimentare la destinazione in modo più rilassato e di godersi del tempo libero”.



Tra gastronomia e automobili

Tempo libero che trova nella città di Modena un palcoscenico ideale, soprattutto per i più giovani: “Famosa per la sua cucina emiliana e per prodotti gastronomici d’eccellenza, risulta particolarmente attraente per questi ospiti”. Ma non solo: proprio qui è il centro della Motorvalley, sede di marchi come Ferrari, Lamborghini e Maserati: “Un polo d’attrazione unico nel suo genere - commenta Severi - perché unisce in sé elementi unici che rendono l’esperienza leisure memorabile”.



Enogastronomia e innovazione, dunque, ma non solo: l’Appennino modenese offre infatti molte opportunità per attività all’aperto come escursioni, mountain bike e arrampicata. Non resta che coglierle: “Sia l’RMH Modena Des Arts, sia l’RMH Modena Raffaello – spiega Severi – propongono pacchetti che includono visite guidate alla città di Modena e alle città limitrofe, o alla scoperta della natura del territorio, o ancora del mondo food tra ristoranti, cantine, produttori di acido balsamico e scuole di cucina. Le nostre esperienze personalizzate includono anche la visita ai musei della Motorvalley e, per i più appassionati, prove di guida su strada”.