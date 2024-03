Il gruppo Renco con Stay Fancy Hotels debutta a Courmayeur

Attraverso il suo gruppo alberghiero Stay Fancy Hotels il gruppo Renco ha deciso di debuttare in montagna acquisendo la gestione, in Valle d’Aosta, del Relais Mont Blanc a La Salle (Courmayeur).

Salgono così a tre le strutture italiane del gruppo, attivo soprattutto nel settore energetico e immobiliare ma, come spiega Pambianco Hotellerie, impegnato anche nell’hospitality. Le altre due strutture sono il Villa Soligo, una villa palladiana trasformata in albergo tra Conegliano e Valdobbiadene, e l’Hotel La Suite a Matera, un all suite a ridosso dei Sassi con sistemazioni tra i 30 e i 90 metri quadri e molti servizi esclusivi tra cui una Spa Wellness Experience.



L’hotel Villa Soligo è invece un 4 stelle superior, immerso nel territorio dell’alta marca trevigiana, il cui ristorante è curato dallo chef Tino Vettorello, che propone agli ospiti una raffinata offerta gourmet. L’hotel, inoltre, è situato in una zona strategica perfetta per visitare le città d’arte, le Dolomiti e le località marittime del Veneto. Venezia, Treviso, Verona, Padova, Cortina D’Ampezzo e Jesolo, infatti, sono località tutte facilmente raggiungibili in auto dall’albergo e visitabili anche in giornata.