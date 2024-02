Le nuove aperture citizenM per il 2024 e i piani per il futuro

Tre nuove aperture per citizenM, il brand che ha debuttato a Roma a fine 2023 e che continua la sua espansione in Europa e nel mondo.

A gennaio ha debuttato il citizenM Austin Downtown, sviluppato in collaborazione con Turnbridge Equities. Si tratta di un grattacielo di 17 piani che ospita un hotel di 344 camere caratterizzato dall’iconico design di interni firmato da concrete, studio di Amsterdam che è partner di lunga data di citizenM.



Nell’estate di quest’anno il brand aprirà la sua seconda proprietà a Boston, con il citizenM Boston Back Bay, che sarà il centro nevralgico del lato Nord di Parcel 12, il nuovo complesso a uso misto che sta cambiando lo skyline di Boston creando una nuova porta di accesso alla città e collegando il quartiere con la storica Newbury Street.



Sempre nell’estate 2024 aprirà il citizenM Miami South Beach. Avrà 168 camere e una piscina a sfioro sul tetto, uno speakeasy protetto da una vegetazione lussureggiante, un'accogliente terrazza all'aperto e affascinanti opere d'arte esposte in tutto l'hotel.



Il piano di crescita di citizenM prevede già diverse novità anche per il 2025 e gli anni successivi, tra cui l’apertura del primo hotel a Dublino, due nuove sedi a Londra e un hotel a Washington DC Georgetown, il terzo del brand in città.