Su Airbnb un glam weekend a Las Vegas con Christina Aguilera

Un glam weekend a Las Vegas in compagnia di Christina Aguilera. Airbnb propone un fine settimana indimenticabile nella città americana, da vivere in compagnia della pop star americana, che vestirà i panni dell'host.



La cantante ospiterà infatti un soggiorno di due notti per un massimo di quattro persone in un lussuoso appartamento sulla Strip, dal 29 febbraio al 2 marzo, offrendo inoltre la possibilità di assistere a una data del suo nuovo show nella città.

Nel corso del week end gli ospiti potranno vivere con lei esperienze uniche, come prendere un drink sulla Strip; prendere parte a una lezione privata di burlesque tenuta da Sarah Mitchell, famosa coreografa e ballerina che collabora con Christina da oltre 10 anni; fare una glam session con il team di Christina ispirata ai suoi look più iconici. E ancora fare un servizio fotografico in stile boudoir; cenare nel ristorante preferito dell’artista; assistere al suo show in città sedendo nei posti VIP; e ricevere una selezione esclusiva di prodotti di Playground, brand benessere di proprietà della popstar.



Le prenotazioni saranno possibili da giovedì 22 febbraio nella sezione dedicata sul sito di Airbnb.