Debutta a Dubai SIRO, il nuovo brand di Kerzner dedicato al wellness

Un concept del tutto nuovo, che prevede esperienze di soggiorno focalizzate sul fitness e il recupero fisico. È quello proposto da SIRO, il nuovo brand di Kerzner International che debutta ufficialmente a Dubai con l’hotel One Za’abeel.

Programmi personalizzati

Ospitato all’interno del complesso architettonico One Za'abeel a Dubai, SIRO combina una proposta benessere trasformativa, una strategia digitale integrata e consulenze personalizzate di esperti del settore.



Con un Recovery Lab dedicato a pratiche mindfulness e trattamenti avanzati e un Fitness Lab dotato di attrezzature di ultima generazione, SIRO One Za’abeel offre programmi completamente personalizzati in base alle esigenze specifiche degli ospiti. Il Fitness Lab propone un’ampia gamma di sessioni di allenamento di gruppo e corsi specializzati che vanno a formare programmi settimanali da 50 lezioni suddivise fra quattro Fitness Studio specifici: Experience Box - progettato per l'allenamento a intervalli ad alta intensità -, Cycling Studio, Yoga Studio e Pilates Reform.



A disposizione degli ospiti anche il Recovery Lab, situato al 31esimo piano, un’oasi di tranquillità per sfuggire al trambusto cittadino. Nello yoga studio illuminato da finestre a tutta altezza ci si può immergere in viste mozzafiato sulla città mentre si partecipa a sessioni di mindfulness, meditazione, respirazione, yoga o a corsi speciali come la terapia del suono.



Design minimalista

SIRO One Za'abeel dispone di 120 camere caratterizzate da un design minimalista e toni neutri che creano un'atmosfera rilassante. Le ampie finestre regalano viste panoramiche sulla città, mentre la tecnologia di risveglio graduale e i materassi termoregolanti assicurano un riposo ottimale. Ogni camera è dotata di un armadietto per il recupero e proiettori per sessioni virtuali di stretching e yoga. A disposizione degli ospiti vi sono anche sei Fitness Suite e sei Recovery Suite.



Anche le opzioni ristorative hanno l’obiettivo di supportare gli ospiti nel mantenimento di una dieta equilibrata. L’hotel fornisce, tra l’altro, un servizio di ristorazione modulare in camera disponibile 24 ore su 24, che consente agli ospiti di creare pasti personalizzati. Si può anche consultare il nutrizionista interno per sviluppare piani alimentari su misura e sessioni di consulenza individuali.