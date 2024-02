Dorchester Collection debutta a Dubai con il superesclusivo The Lana

“Accogliendo i nostri primi ospiti in Medioriente abbiamo dato inizio a una nuova era per la storia del nostro gruppo”. Christopher Cowdray, presidente di Dorchester Collection, commenta con queste parole il debutto del gruppo a Dubai con The Lana, il decimo hotel della collezione.

La struttura luxury, progettata dallo studio Foster + Partners, dispone di 225 tra stanze e suite e otto locali (ristoranti e bar), quattro dei quali ideati dagli chef stellati Michelin Jean Imbert e Martín Berasategui e dal pasticcere Angelo Musa.



The Lana è un edificio di 30 piani per il quale il gruppo Foster + Partners ha preso ispirazione dallo skyline di Dubai. Il design presenta un podio centrale – The Lana Promenade – con negozi e ristoranti e una piscina sul rooftop con vista sia sul panorama cittadino, sia sul paesaggio desertico.



Suite d'autore

Tra le cinque suite d’autore del The Lana, la Marina Duplex e la Marina Terrace Suite dispongono di layout duplex, soggiorni angolari a doppia altezza e terrazze esterne su entrambi i livelli. La Marina Royal Suite, la suite presidenziale, ha un balcone che corre lungo l'intera lunghezza dell'edificio, con ampie vedute del Burj Khalifa, mentre la Lana Royal Suite, con due camere da letto, avvolge l'angolo nord dell'edificio.



Gli interni sono stati progettati dal team di architetti parigino Gilles & Boissier e comprendono una collezione di 50 opere d’arte selezionate e commissionate ad artisti locali.



A partire dal mese di aprile 2024 del The Lana farà poi parte anche il primo Centro Benessere Dior degli Emirati Arabi.

Situato nel cuore della città, vicino al Downtown Dubai, l’hotel si trova nella Marasi Bay Marina, con vista su Burj Khalifa. Ideale sia per affari che per turismo, dista 15 minuti a piedi da Burj Khalifa e dal Dubai Mall, e 20 minuti in auto dall’aeroporto internazionale di Dubai. A disposizione degli ospiti anche esclusive opzioni di trasporto, con Rolls Royce personalizzate e futuristiche imbarcazioni foil per crociere sul canale.