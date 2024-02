YellowSquare chiude il 2023 con oltre 100mila ospiti, nel 2025 una new entry a Pisa

Tre strutture a Roma, Milano e Firenze, oltre 100mila ospiti e ricavi totali di circa 14,4 milioni di euro. Sono queste le cifre di YellowSquare, l’azienda attiva nell’hospitality che rispetto al 2022 ha chiuso lo scorso anno con un aumento di ricavi pari al 37%.

Tre le fonti di ricavi: in testa ci sono i servizi di alloggio dedicati ai viaggiatori in cerca di un ambiente sociale, che hanno generato circa 11 milioni di euro di ricavi. Il settore food and beverage si è poi distinto con ricavi che hanno raggiunto circa 3 milioni e, infine, i servizi aggiuntivi come depositi bagagli, coworking, affitto spazi per eventi e mostre hanno rappresentato una quota di 300mila euro.



La formula di ospitalità innovativa proposta da YellowSquare ha conquistato soprattutto la fascia più giovane di popolazione, con una forte penetrazione nei mercati internazionali. In base alle analisi aziendali, infatti, l’età media degli ospiti è di 24 anni, con nazionalità che coprono l’intero globo. Dall’Europa arriva il 35,6% degli ospiti, mentre in seconda posizione ci sono i mercati nordamericani con il 26,5% e l’Oceania con il 15,7%. Seguono il Sud America con l’11,5% di share, l’Asia con il 9,1 e l’Africa con l’1,6%. Continua, intanto, il piano di sviluppo dell’azienda, che nel 2025 aprirà una nuova struttura a Pisa.