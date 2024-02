Experience di lusso nella campagna umbra, THE apre il Borgo dei Conti Resort

La ristrutturazione è durata due anni ma ora il Borgo dei Conti Resort, la novità luxury di The Hospitality Experience, è pronto per riaprire e, da giugno 2024, tornerà a essere un punto di riferimento per l’alta ospitalità umbra grazie al progetto portato a termine dallo Studio di Architettura Spagnulo & Partners.

Un progetto che è partito da un intento, quello del ceo Carlo Babini, di valorizzare il patrimonio del territorio e conservarne il valore e la bellezza, pur ridisegnando gli spazi e le fruizioni di tutto il resort. “Questo investimento – afferma il ceo - ci ha permesso un'importante ristrutturazione, così da rendere fruibile ai nostri ospiti la più vera essenza dell'Umbria, personalizzando l'esperienza con la nostra ospitalità di alta gamma. Abbiamo voluto celebrare l'Umbria, la sua incredibile storia e creatività che ha ispirato generazioni di artisti per secoli. Il nostro desiderio è di offrire ai nostri ospiti un'esperienza ancora più autentica e intensa rispetto al passato, immergendoli completamente in questa destinazione”.



Il progetto ha avuto come esito nuove camere e suite, una proposta gastronomica specchio del territorio, sviluppata in due differenti offerte; una spa all’avanguardia, nuovi spazi dedicati all’accoglienza ed esperienze indoor e outdoor personalizzabili,alal scoperta delle meraviglie del territorio umbro.