Marriott, record di new entry nel 2023: lo sviluppo dei brand

Il 2023 ha fatto segnare per Marriott un record di acquisizioni. Il colosso alberghiero ha infatti chiuso l’anno aumentando la sua pipeline del 15% rispetto al 2022 e portandola a un totale di 573mila camere pianificate.

Negli Stati Uniti e in Canada su un totale di 91mila nuove camere 37mila sono il frutto di un’alleanza strategica siglata con MGM Resorts International, mentre in Messico il completamento dell’acquisizione di City Express ha portato nel portfolio di Marriott 150 hotel con 17.500 camere.



Al di fuori del mercato statunitense i maggiori volumi di acquisizioni di strutture, come scrive TopHoteNews, si sono registrati in Cina, Vietnam, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Messico, Turchia, Arabia Saudita e India. Circa un quarto delle aperture di Marriott nel 2023 sono state conversioni di hotel esistenti e la società ha firmato un record di 184 proprietà durante l’anno, con quasi 65.000 camere che passeranno ai marchi Marriott.



I brand per soggiorni lunghi

Il gruppo ha anche dato vita a un brand per soggiorni lunghi, Apartments by Marriott Bonvoy, che ha visto la sua prima apertura a Porto Rico alla fine del 2023. Altro nuovo marchio, per ora concentrato su Stati Uniti e Canada, è StudioRes, che include aparthotel di fascia media. Per questo brand Marriott ha, allo stato attuale, 300 accordi in trattativa.



Sempre sulla fascia media si concentra Four Points Express by Sheraton, brand attivo per ora in Europa con sei proprietà nel Regno Unito e in Turchia. Il gigante dell’albergatoria sta però crescendo anche sul segmento dei resort all-inclusive e nel 2023 ha firmato accordi che hanno portato nel suo portafoglio 49 strutture aperte o in fase di apertura sotto dieci brand diversi, più altre sei che saranno operative a partire da quest’anno.



Infine sul fronte luxury Marriott ha appena rinnovato il suo brand W Hotels lanciando nuove strutture a Budapest ed Edimburgo. La pipeline del lusso è cresciuta fino a raggiungere 245 hotel, di cui più di 20 dovrebbero essere aperti nel 2024.