di Cristina Peroglio

C’è meno Europa, e meno Italia, nella nuova edizione degli Star Awards di Forbes 2024. Dopo la pandemia, negli scorsi anni, i viaggiatori si erano riversati nelle grandi destinazioni iconiche, con un’urgenza di vedere parti del mondo ritenute irrinunciabili. E quindi gli Star Awards si erano concentrati sulle mete più gettonate, andando a raccontare le eccellenze dell’ospitalità.

Il 2024 si presenta, invece, differente: “i vacanzieri – si legge su Forbes Travel Guide - sono ora alla ricerca di viaggi in cui possano intraprendere esperienze irripetibili, come un safari, o dove possano scoprire destinazioni ‘minori’, aree metropolitane più piccole, città ricche di cultura, gastronomia e attività, ma senza folla”. Da qui, anche da parte di Forbes, un occhio diverso e più ampio sul mondo.



Le nuove stelle italiane

Dopo un anno, il 2023, che ha visto una notevole serie di nuovi ingressi fra gli hotel premiati da Forbes, il 2024 vede solo 2 proprietà entrare come nuove in classifica, tutte e due in Sardegna, regione che entra per la prima volta fra le destinazioni ‘stellate’.



Con la qualifica di Recommended entrano fra le stelle di Forbes il 7Pines Resort Sardinia, brand di Hyatt ‘gemello’ del 7Pines di Ibiza e il Conrad Chia Laguna, il primo Conrad aperto in Italia nel 2022.

In Italia, sono quindi 79 quest’anno gli hotel che entrano fra i premiati con le stelle di Forbes.



Novità nel mondo

Il Medio Oriente emerge nel 2024 come la regione con il maggior numero di nuovi hotel Five Stars. Waldorf Astoria Kuwait si è aggiudicato il massimo riconoscimento sia per il suo hotel in stile art déco sia per la sua spa. Anche la Talise Spa del Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa in Kuwait ha ricevuto le 5 stelle. In Qatar, il Four Seasons Hotel Doha e il nuovo arrivato Raffles Doha hanno ottenuto valutazioni a 5 stelle.



Per il secondo anno consecutivo, Macao ha mantenuto la sua posizione di città con il maggior numero di hotel ‘5 Star’ al mondo: arriva infatti a quota 22 con la nuova aggiunta di Paiza Lofts, un all suite a tema francese all'interno del The Parisian Macao.



Ma è Dubai la città che ha registrato più nuovi ingressi nella categoria 5 Star: Address Beach Resort, che ospita la piscina a sfioro più alta del mondo; Armani Hotel Dubai; Atlantis, The Royal; The Ritz-Carlton, Dubai, e The St. Regis Dubai, The Palm, hanno spinto il numero degli hotel a cinque stelle di Dubai a 12.



L’Africa dei safari

Il Continente è sempre più identificato come la destinazione perfetta per le vacanze avventura e aumentano le opzioni per i soggiorni lusso, anche in mete completamente nuove.



Debutta il Ruanda nella lista degli Star Awards, con due vincitori 5 Star: One&Only Gorilla's Nest, un campo ai piedi dei Monti Virunga per il ‘gorilla trekking’, e One&Only Nyungwe House, un rifugio in una piantagione di tè vicino al Parco nazionale della foresta di Nyungwe. E per coloro che vogliono avvicinarsi agli animali, al 4 Star Giraffe Manor di Nairobi si fa colazione con le giraffe.



Il mare

Gli Star Awards puntano i riflettori ancora sulle Maldive, con il rifugio privato sull'isola Hurawalhi Island Resort e l'eco-friendly LUX* South Ari Atoll; su Mauritius LUX* Belle Mare e Royal Palm Beachcomber; sul Messico con La Casa de la Playa e Nizuc Resort & Spa e su St. Vincent e Grenadine il Mandarin Oriental, Canouan.



L’America delle mete minori

Una delle maggiori tendenze di viaggio per il 2024 è l’interesse per le aree metropolitane minori negli Stati Uniti. A Nashville, JW Marriott Nashville e Conrad Nashville attirano nuovi viaggiatori, a Charleston si affaccia fra i premiati The Charleston Place, mentre a New Orleans raggiungono le 4 stelle il Four Seasons Hotel New Orleans e The Ritz-Carlton Spa, New Orleans.



Un marchio tutto di 5 Stars

Una curiosità dalla nuova edizione: Montage Hotels & Resorts, che ha 7 proprietà negli Usa, è l’unico brand ad avere tutte le sue strutture classificate come 5 Stars.