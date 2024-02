Sandals Resorts, spinta al raddoppio nel segno del lusso

di Alberto Caspani

La nuova offerta 'luxury oriented' di Sandals guadagna terreno fra la clientela high spender del Nord Italia. Chiuso il 2023 con una crescita in doppia cifra sulla precedente e già positiva stagione, il brand simbolo dei resort caraibici si affida alle nuove aperture del 2024 per attrarre ulteriori ospiti tradizionalmente legati all’Oceano Indiano.

“Oltre a registrare una tendenza a soggiorni più lunghi — spiega Christan Casagrande (nella foto), sales manager Southern Europe Sandals Resorts - e prediletti non solo dal forte segmento honeymooner del Centro-Sud Italia, la domanda guarda sempre più a soluzioni upgrade, soprattutto nel Sandals Grande Antigua e nelle due strutture delle Bahamas”.



Una spinta al raddoppio di capacità complessiva giungerà dall’apertura a fine marzo dal Sandals Saint Vincent (il 18° nei Caraibi, più tre Beaches), da due nuovi resort in Giamaica (un Sandals e un Beaches) e addirittura da un quarto Beaches, brand apprezzato in particolare dalle famiglie italiane repeater in cerca di nuove destinazioni ed experience.



Nel 2024 sarà rilanciato anche il programma 'Sell&Go' per le adv, con possibilità di riscatto notti per ogni prenotazione.