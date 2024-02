Muntoni, Delphina: “I competitor non ci spaventano, noi continuiamo a investire”

“Il Nord Sardegna sta diventando sempre più accattivante per i grand brand. I competitor esteri, però, non ci spaventano, ma anzi la concorrenza, se qualificata, dà visibilità alla destinazione”. Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts, tiene a rimarcare la differenza del suo gruppo dalle catene internazionali.

Solo strutture di proprietà

“Noi - spiega - seguiamo la nostra strada, che rifugge dall’omologazione. Le nostre sono tutte strutture di proprietà e, per noi, è essenziale che mantengano le loro peculiarità, che si differenzino sempre una dall’altra proprio perché è ciò che i nostri clienti cercano”.



E per mantenere sempre il carattere di unicità delle sue strutture il gruppo rinnova, stagioen dopo stagione, un programma di investimenti plurimilionario. “Quest’anno – sottolinea il direttore – abbiamo previsto di stanziare una somma ingente per consolidare la nostra proposta ‘5 stelle in libertà’, dove il servizio al top si unisce all’immersione nella natura selvaggia di questa parte incontaminata dell’isola”.



Tra i progetti in fase di ultimazione il rafforzamento dell’anima family friendly dell’Hotel Marinedda, che riaprirà a maggio con più servizi per le famiglie, dl miniclub all’area giochi.



“Stiamo anche terminando i lavori per la Villa Lentischio, una nuova struttura di 180 mq all’Hotel Torreruja a Isola Rossa: avrà 100 mq di verande coperte con solarium e una piscina con vista sul Golfo dell’Asinara”.



Al centro degli investimenti anche l’offerta dell’Hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa di Palau, con il restyling delle junior suite Cardinal vista mare. “Tutto sarà pronto per la nuova stagione, che quest’anno si prospetta interessante dal punto di vista dei mercati internazionali, con gli europei in primo piano, un rinnovato interesse degli spagnoli e l’affacciarsi di bacini relativamente nuovi per la zona come gli Stati Uniti e il Brasile”.



