Cresce l'hotel Calimala di Firenze con Calimala The West

Progetti di crescita per l'Hotel Calimala di Firenze, grazie all'inserimento di una nuova ala Ovest.

Il Calimala The West costituisce un'estensione della struttura che include 65 camere di design suddivise in 8 categorie di servizio nel centro storico del capoluogo toscano. Situate all'interno di un palazzo del XIX secolo, gli ospiti potranno godere di un'impareggiabile 'hospitality experience'.



Al piano terra del Calimala The West si trova il Meze, un ristorante frutto dell'ingegno dell'architetto Alex Meitlis. Da aggiungere, inoltre, come la posizione di questo nuovo edificio si riveli perfetta per esplorare le bellezze cittadine.



Infine, come riporta traveldailynews.com, ad arricchire le stanze e le aree comuni vi sono una serie di opere di arte contemporanea selezionate da Carmel Ilan, curatore delle esposizioni allestite negli spazi dell'hotel. G. G.