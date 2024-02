Winter, a&oHostels: “Seconda struttura in Italia e grandi progetti nel 2024”

“Abbiamo grandi progetti e stiamo procedendo verso tappe fondamentali nella storia della nostra azienda”. Oliver Winter, fondatore e ceo di a&o Hostels, traccia la rotta per il 2024, un anno in cui il gruppo berlinese punta ad aprire “nuove proprietà” - una di queste in Italia - e a focalizzarsi sulla “sostenibilità e una cultura del lavoro orientata verso il futuro”.

Una spinta verso la crescita dopo un 2023 che ha macinato numeri record, registrando 217 milioni di euro di fatturato, con 6,1 milioni di pernottamenti (5.55 milioni nel 2022) e 2,7 milioni di ospiti nelle 38 strutture presenti in 9 Paesi, dove l’occupazione media è stata del 76% (67% nel 2022).



Il pubblico italiano si è posizionato nella top ten dei mercati di riferimento, davanti a danesi, svizzeri e francesi.



Buona anche la performance del bt. “Abbiamo appena raggiunto la doppia cifra anche con i business travelers – dice Winter -. Chiaramente ci sono ancora margini di miglioramento, ma sono molto fiducioso che il segmento continuerà a crescere.”



Il futuro

Guardando ai prossimi mesi, sul mercato italiano il gruppo si appresta ad aprire il suo secondo ostello, all’inizio dell’estate, a Firenze. La città ospiterà la 39esima struttura del gruppo berlinese in via Mannelli 119, appena fuori dalla stazione Campo di Marte.



Sostenibilità

E poi grande sarà il focus sulla sostenibilità. Il Gruppo sta, infatti, investendo circa 2 milioni di euro in interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. La squadra ESG di a&o Hostels è inoltre impegnata per raggiungere l’obiettivo di diventare, nel 2025, la prima catena di ostelli in Europa a impatto zero.