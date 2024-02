Radisson accelera, la pipeline delle aperture nel mondo

di Alberto Caspani

Offerta luxury in rafforzamento a ogni latitudine per Radisson Hotel Group. Dopo gli eccellenti risultati ottenuti nel 2023, con oltre 250 acquisizioni e più di 30mila chiavi aggiunte al portafoglio, la catena alberghiera americana scommette sul top brand Radisson Collection: il marchio che raccoglie hotel indipendenti con un proprio e distinto carattere e di cui il Santa Sofia Milan è uno dei simboli della passata stagione.

Ben 24 le strutture in via di sviluppo a livello globale, destinate a implementare l’attuale disponibilità di 7mila camere per 35 luxury hotel.



La pipeline

Nel primo trimestre 2024, sono attese le inaugurazioni dell’Hotel & Spa Riverfront Srinagar, nel Kashmir indiano (212 camere con vista Himalaya), così come dell’Hotel Roma Antica (84 camere nel novecentesco Palazzo Lares Piermarini), mentre nel terzo trimestre tornerà in attività il Cour des Loges Lyon in Francia (64 camere) e debutterà la prima struttura del brand nell’area South East Asia-Pacific: il Radisson Collection Resort Galle sulla costa meridionale dello Sri Lanka (105 chiavi a Talpe Beach).



“Prevediamo che il 2024 sia la continuazione del 2023 - ha dichiarato Elie Younes, executive vice president e global chief development officer di Radisson Hotel Group - con un’inflazione più lenta e un continuo interesse degli investitori per il nostro settore”. Fra le aperture più recenti, spiccano il primo Radisson Individuals Hotel Berlin nella capitale tedesca (oltre 700 camere e suite), unitamente allo YAC Paris Clichy in Francia e al Lewit Hotel Pattaya in Thailandia, mentre il marchio lifestyle premium art’otel integrerà una struttura a Roma e Londra Hoxton, dopo il successo del London Battersea Power Station e dell’ art’otel Zagreb.