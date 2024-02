Gran Meliá, prima new entry del 2024: è il Torre Melina di Barcellona

Dopo l’inaugurazione di Palazzo Cordusio a Milano e del Gran Meliá Nha Trang in Vietnam continua l’espansione globale di Gran Meliá, il brand luxury di Meliá Hotels International.

La prima new entry del 2024 è a Barcellona, si chiama Torre Melina ed è nata dalla ristrutturazione del famoso Hotel Rey Juan Carlos I, nel quartiere a Nord della Diagonal, vicino al Palazzo dei Congressi. Il restauro è stato affidato allo Studio ASAH di Álvaro e Adriana Sans, che ha valorizzato il progetto originale dell'architetto Carlos Ferrater, portato a termine in occasione dei Giochi Olimpici del 1992, e le radici dell’antica fattoria del XII secolo su cui è stato costruito l’edificio principale.



Camere e servizi

Torre Melina, Gran Meliá è circondato da 25mila metri quadri di giardino e dispone di 330 camere e 61 suite, che offrono viste panoramiche sulle montagne o sulla città. Le suite RedLevel, posizionate tra il decimo e il quindicesimo piano, includono le spaziose One Bedroom RedLevel Long Stay e la One Bedroom RedLevel Presidential Suite al quattordicesimo piano, entrambe dotate di cucina e salotto separato.



Punta di diamante è la RedLevel Royal Penthouse Suite di 300 mq, che si sviluppa su tre piani con sala da pranzo, soggiorno, cucina e un rooftop panoramico privato.



A disposizione degli ospiti una spa, numerose piscine all’aperto riscaldate, una spiaggia artificiale e un rooftop panoramico con vista a 360° sulla città. Torre Melina dispone inoltre di 18 sale per meeting ed eventi.