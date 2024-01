Airbnb sostiene Albergo Etico con il Community Fund

Airbnb sostiene Albergo Etico. La piattaforma home-sharing ha individuato nella rete di hotel nata ad Asti, e gestita dalla Cooperativa Download, uno dei nuovi beneficiari del suo Community Fund.

Attraverso il fondo, dal 2020 Airbnb supporta diverse realtà che, nel mondo, svolgono un ruolo importante e generano un impatto sociale positivo per le comunità locali, in ambiti che vanno dalla sostenibilità ambientale all'emancipazione economica, dal contrasto all’abuso e allo sfruttamento, alla salute mentale e la sicurezza abitativa.



Albergo Etico è la prima realtà a offrire lavoro e opportunità di riscatto ai ragazzi con sindrome di Down e altre forme di disabilità intellettiva, attraverso un concreto percorso di formazione in affiancamento ai professionisti dell'hotellerie. “Siamo felici di essere stati selezionati tra i beneficiari del Fondo della Community di Airbnb con il progetto ‘Albergo Etico Accademia dell’Indipendenza’, il primo in Italia per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva, attraverso attività di ristorazione e alberghiere - dichiara Alex Toselli, presidente della Cooperativa Download Albergo Etico -. Grazie al contributo di Airbnb, continueremo a garantire opportunità di accesso al lavoro di formazione professionale alle persone con disabilità, promuovendo l’inclusione sociale e riducendo allo stesso tempo l'emarginazione sociale, economica e la discriminazione”.



Il fondo della Community di Airbnb si propone di distribuire 100 milioni di dollari entro la fine del 2030 per rafforzare le comunità di tutto il mondo.



“Ho conosciuto la realtà di Albergo Etico qualche anno fa - spiega Claudia Pattarini, membro del Consiglio degli host di Airbnb -. Mi trovavo in Piemonte, nella splendida zona delle Langhe, famosa per il vino e il tartufo, e ho visitato la loro struttura ad Asti. L'ho scelto perché è stato uno dei primi progetti in Italia che ha coinvolto persone con disabilità, offrendo loro una formazione e un'occasione concreta per mettere alla prova la propria indipendenza lavorativa. Penso che rappresenti un buon modello per favorire l'inserimento lavorativo di giovani con disabilità e per rafforzare una cultura dell’inclusività nell’ambito dell’accoglienza turistica. La creazione di un paradigma in progressiva diffusione in molte città italiane e in altri Paesi, insieme alla vicinanza al settore dell'ospitalità, sono ulteriori motivi che mi hanno guidata nella candidatura di Albergo Etico al Fondo di Airbnb”.