“I risultati testimoniano la validità del nostro modello di business, con un portfolio diversificato, sia per destinazioni sia per tipologia di offerta”. Così Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels (nella foto), commenta le cifre record del 2023 che, per le strutture del gruppo, si è chiuso con un giro d’affari di 80 milioni di euro, 10 milioni in più rispetto al 2022, un ebitda di oltre 11 milioni, un total revPar 136,8 euro e un adr (tariffa media per camera) di 194 euro. La percentuale di occupazione delle camere ha raggiunto il 70,7% rispetto ai 66,8% dell'esercizio precedente.

A far da traino si conferma il mare, con il Salento come destinazione più apprezzata. Ottimo il riscontro anche di Sardegna e Toscana, cui si aggiungono il Lago di Garda e la montagna che, grazie alla sua capacità di offrire una doppia stagionalità, assume un'importanza strategica per il gruppo. Tale importanza è confermata dalle previsioni per l'inverno 2023/2024, che indicano già un +20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.