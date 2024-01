CDSHotels, al via i recruiting days: 1.500 le posizioni aperte

Sono 1.500 le persone ricercate da CDSHotels per la stagione 2024, che andranno a operare in diverse posizioni e ruoli dall’headquarter di Lecce ai resort e hotel al mare.

Le selezioni sono già state partite e tante le posizioni ancora aperte in tutte le strutture e in tutti i settori.



Se nella sede centrale è richiesto personale da inserire nell’ufficio informazioni e prenotazioni, per alberghi e resort le figure più ricercate sono quelle di cucina: executive chef, cuochi capo partita, sous chef, commis di cucina, pasticceri, lavapiatti. Per la sala le posizioni sono aperte per maître, chef de rang, camerieri e commis di sala.



Inoltre per il CDSHotels Terrasini-Città del Mare - struttura con oltre 800 camere affacciate sul mare - saranno realizzati due recruiting day, il 24 e il 25 febbraio. Molte le mansioni richieste: housekeeping, sala, bar, cucina, manutenzione e operai generici, ricevimento, centro benessere, autisti.



“Abbiamo avviato già dal mese di dicembre i colloqui con i candidati con i quali abbiamo incontri quotidiani. Se consideriamo, infatti, che 5 delle nostre strutture apriranno a fine marzo e le altre tra aprile e maggio, non ci rimane poi molto tempo per reperire le figure professionali di cui abbiamo bisogno - dice Ada Miraglia (nella foto) direttore commerciale CDSHotels -. Il problema non è tanto riuscire a trovare personale, ma trovarlo con delle competenze specifiche e per lo stesso motivo abbiamo iniziato subito dopo le festività natalizie dei corsi formativi. Così quest’anno, oltre ai corsi di inglese a tutti i livelli, abbiamo aggiunto anche “Tecniche di persuasione”, “Project management” e a marzo partiranno i corsidi “Front office”, “Housekeeping” e “Food & beverage”.



Per visualizzare le posizioni aperte e candidarsi alle selezioni basta cliccare su questo link.