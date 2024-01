Otto miliardi di euro. A tanto ammonta l’impegno profuso da Intesa Sanpaolo negli ultimi tre anni in favore del turismo. Un impegno che l’istituto di credito si impegna a portare avanti con nuovi investimenti e partnership. Una su tutte quella con Federalberghi, con cui il Gruppo ha appena rinnovato la collaborazione per il rilancio e lo sviluppo dell’offerta delle strutture ricettive.

“Il rilancio della collaborazione con Federalberghi – ha spiegato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo in occasione dell’incontro ‘Missione Turismo. Come investire in innovazione e progetti sostenibili per un settore chiave del Paese’ - si fonda sul comune intento di ridisegnare un futuro a forte valore aggiunto per il settore turistico alberghiero attraverso credito e nuovi strumenti evoluti in grado di integrare le misure pubbliche”. “Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo - aggiunge Bernabò Bocca, presidente e Federalberghi e Fondazione CR Firenze - possiamo dire che si è avviato un circuito virtuoso capace di ridare linfa alle strutture ricettive italiane attraverso investimenti per la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili. Il nostro comparto è in questo modo posto al centro di una prospettiva di sviluppo, con strumenti nuovi, finanziamenti a condizioni agevolate ed anche iniziative pubbliche”.



I nuovi strumenti

Il rinnovo del sodalizio tra Intesa e l'associazione arriva dopo la recente messa a disposizione di 10 miliardi di euro di nuovo credito per la riqualificazione dell’accoglienza, la transizione digitale e sostenibile, nell’ambito di un piano più ampio del Gruppo Intesa Sanpaolo, che prevede al 2026 erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle Pmi, per accompagnare gli investimenti Pnrr.



In questo quadro, l’istituto di credito mette a disposizione del settore turistico nuovi strumenti: S-Loan Progetti Green, nuova soluzione di finanziamento fino a 20 anni, a condizioni agevolate, per tutte le esigenze di intervento delle imprese in chiave ambientale ed energetica; Suite Loan, finanziamento che premia le aziende che investono per il miglioramento delle strutture ricettive, offrendo anche soluzioni di noleggio dei beni strumentali attraverso la propria società RentforYou.



Sul fronte della digitalizzazione, focus sui temi inerenti la gestione dei dati e le soluzioni di Cyber Security, alla luce della rilevanza in ottica di servizio ai clienti e tutela delle informazioni sensibili. E poi ancora Desk specialistico dedicato al Turismo, che Intesa Sanpaolo mette a disposizione per consulenza dedicata nell’accedere alle misure del Pnrr. In particolare, il Fondo Rotativo per il turismo, su quale sono state coperte da Intesa Sanpaolo circa il 25% delle richieste presentate. E infine IncentNow, piattaforma gratuita in grado difornire informative ai clienti sui bandi pubblicati del Pnrr.