Non si arresta il piano di espansione globale del portafoglio di Four Seasons Hotels and Resorts, che ha previsto cinquanta new entry, di cui due in Italia, a Venezia e in Puglia.

Nella città lagunare a partire dal 2025 Four Seasons gestirà lo storico Hotel Danieli del Gruppo Statuto, composto da tre edifici: Palazzo Dandolo del XIV secolo e le due aggiunte collegate da ponti, Palazzo Casa Nuova e Palazzo Danieli Excelsior. “L’Italia è una destinazione amata e importante per i viaggiatori di lusso - afferma Bart Carnahan, president, Global Business Development e Portfolio Management di Four Seasons Hotels and Resorts -. Con l’Hotel Danieli aggiungiamo un’altra proprietà iconica al nostro portafoglio italiano e ci impegniamo a tutelare l’eredità storica di questo punto di riferimento veneziano, introducendo anche l’eccezionale esperienza di servizio Four Seasons in una delle destinazioni più popolari d’Italia”.



In Puglia il progetto di costruzione ex novo di un resort a cinque stelle nasce dall’accordo tra il gruppo alberghiero e la società immobiliare Omnam Group, proprietaria del terreno. Il nuovo resort da 150 camere sorge direttamente sul mare, a 40 minuti d’auto da mete famose quali Ostuni, Alberobello e Monopoli ed è costituito da ville il cui design è stato curato da HKS Architects, uno studio che ha già lavorato con Four Seasons su progetti alle Bahamas, a Tunisi e in Egitto, mentre per gli interni la progettazione è guidata da ODA Architecture.



Le altre aperture

A livello globale sono 50 le nuove aperture in fase di realizzazione. Il gruppo ha in programma, tra l’altro, una new entry in Europa a Maiorca e, nelle Americhe, a Cabo San Lucas in Messico, a Cartagena in Colombia e a Caye Chapel in Belize. Rabat sarà la new entry di Four Seasons in Marocco, ma il gruppo si espanderà anche in Asia con strutture a Dalian e Hangzhou in Cina e a Osaka in Giappone, oltre all’atteso ritorno a Shanghai. Novità anche in Australia, con l’apertura a Melbourne.



Il progetto di espansione include anche le residenze di prestigio, che sono arrivate a essere oltre 5mila in 53 strutture. Un portfolio in continua ascesa, con oltre 1,5 miliardi di dollari di immobili venduti nel 2023. Il 65% dei progetti di sviluppo di hotel e resort include la componente residenziale.