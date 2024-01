Palladium, il primo albergo a Venezia a marchio Only You Hotels: ecco le anticipazioni

Sarà firmato Only You Hotels il primo indirizzo di Palladium Hotel Group a Venezia. In occasione di Fitur, il Gruppo ha alzato il velo su alcuni dettagli del suo prossimo debutto nella Serenissima, annunciato lo scorso anno.

La struttura si chiamerà Only You Venezia. Primo albergo urbano del Gruppo Palladium in Italia, prenderà vita grazie a un accordo siglato con ECE Real Estate Partners, società proprietaria dell’Hotel Bonvecchiati.



Il 5 stelle – anticipa Hosteltur - disporrà complessivamente di 168 camere e sarà il più grande lifestyle hotel di fascia alta del sestiere di San Marco.