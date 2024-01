Minor accelera: oltre 200 nuove aperture entro i prossimi tre anni

Oltre 200 nuove aperture entro i prossimi tre anni. Questo l’obiettivo di Minor Hotels, che ora spinge sull’acceleratore per accrescere il suo presidio nel mondo.

Il nuovo traguardo fissato dal Gruppo porterà a un aumento del portfolio globale - che attualmente conta 540 proprietà e oltre 80mila camere - del 40%, per un totale di oltre 30mila camere in più.



Nei piani anche un incremento delle gestioni e dei franchising. In particolare, riporta traveldailynews.com, Minor punta a oltre 150 nuovi accordi di gestione nei prossimi tre anni. “Il 2023 è stato un anno record e i dati, sia finanziari che di espansione del gruppo, lo confermano - ha commentato il ceo Dillip Rajakarier -. Guardando al futuro, intendiamo accrescere questo ritmo di aperture, espandendo i nostri marchi nelle aree in cui operiamo già e ampliando la nostra presenza globale in nuove regioni in cui non siamo ancora presenti”.