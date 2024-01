di Stefania Galvan

R Collection sceglie la strada della crescita in quelli che, per la famiglia Rocchi proprietaria del gruppo, rappresentano i luoghi del cuore: il Lago di Como e la Valle d’Aosta.

“Con il Lago di Como – spiega la brand director del Gruppo, Ludovica Rocchi (nella foto) – abbiamo un forte legame affettivo e qui contiamo ormai tre strutture e una di prossima apertura nel 2025, ma anche la Valle d’Aosta è un ‘tòpos’ a noi molto caro, dove trascorrevamo gli inverni”.



Le new entry

Ecco, dunque, che a ottobre scorso si è presentata l’opportunità di acquisire due nuove strutture e R Collection l’ha colta al volo: “Le due realtà – dice Rocchi – sono il cinque stelle Montana Lodge & Spa a La Thuile e il cinque stelle Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc a Courmayeur”.



Due hotel che contribuiscono al presidio del segmento lusso, uno degli obiettivi primari del gruppo. “Il fil rouge che unisce tutte le nostre strutture – continua la brand director – è l’italianità che, anche nelle new entry, si respira in ogni particolare: dall’impronta lasciata dagli architetti italiani sul design alle forniture locali di beni e servizi, all’atmosfera particolarmente accogliente”.



Non a caso parliamo di strutture medio-piccole, che rifuggono dall’omologazione dei grandi alberghi di catena e si caratterizzano per la loro forte identità. “Con il Montana Lodge & Spa, 55 camere, abbiamo un contratto di gestione, mentre la struttura di Courmayeur è ora di nostra proprietà”.

Entrambe le new entry sono già operative per la stagione invernale, ma dalla prossima primavera sono previsti per l’hotel di Courmayeur interventi di ristrutturazione che riguarderanno l’ampliamento della spa con jacuzzi esterne e la creazione di una piscina esterna per iniziare al meglio la stagione estiva, a partire da giugno.



Due nuovi lidi e un bilancio positivo

Ma le novità non finiscono qui: “Sul Lago di Como – continua Rocchi - abbiamo preso in gestione per vent’anni il Lido di Menaggio, a 100 metri dal nostro Grand Hotel Victoria, che trasformeremo con un grosso ampliamento che includerà, tra l’altro, la creazione di tre piscine di cui due a sfioro”.



Altro lido ottenuto in gestione per dieci anni è, in Liguria, la Marina di Bardi a Rapallo, un beach club appena rinnovato dopo la mareggiata del 2008: “L’immobile è nuovo, anche se le migliorie da parte nostra non mancheranno per essere pronti alla stagione estiva”.



Stagione che, grazie all’advance booking, si presenta già promettente dopo un 2023 conclusosi con risultati e numeri positivi e un aumento molto interessante, “raggiungendo un più 29% su tutto il gruppo in più rispetto al 2022, grazie a una forte presenza della clientela internazionale”.



A ritornare in modo massiccio gli ospiti americani, ma anche i canadesi e gli australiani: “Per il mercato statunitense parliamo di un più 35%, per quello canadese di un più 82% in più e per la componente australiana di un incremento di 49 punti percentuali rispetto al 2022”.