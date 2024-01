Aruba: due nuovi resort in arrivo nel 2024. Debutto per St Regis e Iberostar

Dopo un anno record in termini di arrivi, l’isola di Aruba si prepara per un 2024 ancora in crescita, complice l’arrivo di nuovi collegamenti aerei dal Nord America e l’apertura di due nuovi complessi alberghieri di alta gamma.

Prima new entry in ambito ricettivo sarà l’Iberostar Grand Aruba, operativo dalla prossima estate. Dotato di 240 suite premium, il resort per soli adulti sarà la prima proprietà Iberostar nei Caraibi olandesi. Al di fuori delle suite, gli ospiti potranno godere dell'accesso al campo da golf Tierra del Sol, tre ristoranti, cinque bar, due piscine e un centro benessere.



New entry sull’isola anche per St Regis, che a fine anno debutterà con il Palm Beach Aruba Resort, con 220 camere lussuose, servizi a 5 stelle e offerte di ristorazione, spa e piscina di prima classe. Situato in posizione ideale vicino alle principali attrazioni di Aruba, l'hotel sarà solo la seconda proprietà St. Regis nei Caraibi.