“Siamo molto orgogliosi di questa importante partnership con la Capitale della Cultura. Da sempre crediamo nel forte potenziale di Pesaro, che non deve essere più vista come una semplice meta turistica dove trascorrere le vacanze estive ma come un vero e proprio luogo di scoperta, dove conoscere il nostro territorio e le sue bellezze”. Queste le parole del presidente di Lindbergh Hotels & Resorts Nardo Filippetti nel corso della conferenza stampa di presentazione di Pesaro Capitale della Cultura 2024, di cui la compagnia alberghiera è partner.

Durante la conferenza i relatori hanno ricordato che sabato 20 gennaio ci sarà la vera e propria cerimonia di inaugurazione, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.



Un evento in cui il manager, di origine pesaresi, crede fortemente così come ha sempre sostenuto la città e le sue potenzialità. Convinzione che si è tramutata anche in un investimento con l’apertura di tre alberghi. “Con le nostre strutture ci impegneremo ancora di più a offrire a tutti i turisti in visita un soggiorno indimenticabile”, ha poi concluso Filippetti.