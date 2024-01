Hyatt disegna il suo progetto di espansione, spazio all'Italia con Thompson Rome

Sono oltre 35 gli hotel e resort di lusso che andranno ad arricchire il portafoglio di Hyatt da qui al 2025. Le new entry riguarderanno i marchi Park Hyatt, Grand Hyatt, Miraval, Alila, Andaz, Thompson Hotels e The Unbound Collection by Hyatt, ma anche i brand delle linee ‘Inclusive Collection’, ossia Zoëtry Wellness & Spa Resorts e Dreams Resorts & Spas.

Il percorso del gruppo verso il segment luxury è evidente nei numeri; pur mantenendo il suo approccio asset-light, infatti, Hyatt ha raddoppiato il numero di camere di lusso, triplicato il numero di sistemazioni nei resort e quadruplicato il numero di camere lifestyle in soli cinque anni, arrivando ad avere il 70% delle camere classificate nei segmenti luxury e upper upscale.



Il Thompson Rome

Anche l’Italia fa parte del disegno di espansione del gruppo, con il debutto del brand Thompson Hotel, che a metà anno aprirà nella Capitale il Thompson Rome a Botteghe Oscure, l’ex quartier generale del Partito Comunista Italiano vicino al Campidoglio. Il brand nei prossimi mesi sbarcherà, in Europa, anche in Austria.



Andaz e Dream in Portogallo

Altre aperture europee interessano il Portogallo, con la nuova struttura a marchio Andaz a Lisbona, e il Dreams Madeira Resort, Spa & Marina. Il brand Park Hyatt, poi, debutterà nel Regno Unito, oltre che in Messico e Malesia, mentre nei prossimi mesi è prevista anche l’apertura della prima struttura indiana a marchio The Unbound Collection by Hyatt.



Incentrate sul benessere olistico, come spiega TopHotelNews, saranno, invece, le due new entry del Park Hyatt Los Cabos a Cabo del Sol, in Messico e del Park Hyatt Marrakech in Marocco, destinate a trasformarsi in vere e proprie destinazioni benessere.



Novità in vista anche per il marchio Grand Hyatt, con il Grand Hyatt Kunming che aprirà quest’anno, il Grand Hyatt Città del Messico Santa Fe nel 2025, così come il Grand Hyatt Cancun Beach Resort. Sempre per il prossimo anno è oprevista l’inaugurazione de; Grand Hyatt Grand Cayman Hotel & Residences e del Grand Hyatt The Red Sea.