Avani cresce in Europa con la new entry di Francoforte

Avani Hotels & Resorts cresce in Europa inaugurando una struttura parrtcolarmente adatta al bt: l'Avani Frankfurt City Hotel. Sorge nel business district di Francoforte, conta 256 camere e suite e si caratterizza per spaziosi punti ristoro semplici e di qualità.

L'hotel dista appena 25 minuti di auto dall'aeroporto e dalla stazione ferroviaria, si trova a pochi passi da musei di fama mondiale e dalla celebre via dello shopping Zeil, e conta inoltre cinque sale riunioni dotate di un'area break condivisa, che possono ospitare fino a 140 persone per workshop, sessioni di formazione, cene e attività di team building.

Infine, grande attenzione anche al benessere con la possibilità di allenarsi nella palestra AvaniFit o nella propria stanza usufruendo dei tappetini per lo yoga in dotazione di ciascun ospite.



Gaia Guarino