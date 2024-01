Starhotels sostiene l’artigianato d’eccellenza: via alle Craft Experience

Si arricchisce di nuove esperienze ‘La Grande Bellezza – The Dream Factory’, il progetto di mecenatismo che Starhotels porta avanti dal 2019, affiancata da Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, OMA – Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte e Gruppo Editoriale per sostenere l’alto artigianato italiano.

Le Craft Experience

Ai suoi ospiti il gruppo alberghiero propone le Craft Experience, le nuove esperienze immersive che consentiranno di vivere in prima persona il processo di creazione dei manufatti dei laboratori artigiani di Milano, Venezia, Firenze e Roma.



Si va dall’esperienza delle maschere veneziane di Ca’ Macana per gli ospiti dello Splendid Venice, all’home décor raffinato del Laboratorio Paravicini per i clienti del Rosa Grand Milano, passando per l’antica Manifattura Cappelli di Roma dopo una notte all’Hotel d’Inghilterra, fino all’arte del commesso fiorentino di Scarpelli Mosaici per gli ospiti dell’Helvetia & Bristol di Firenze.



Souvenir d'autore

Al Rosa Grand Milano, poi, le Penthouse dei Duomo Luxury Apartments, le Suite del Rosa Grand e le aree comuni dell’hotel con i Ristoranti Sfizio e Roses e la Golden Lounge ospitano una selezione di oltre 80 opere, firmate da 10 artigiani eccellenti, tra argenti, ceramiche, carta ed ebanisteria.



Le opere esposte possono essere acquistate, rivolgendosi al Concierge o al Guest Relation Manager, come souvenir d'autore.

Tutti gli artigiani potranno poi candidarsi per vincere il Premio biennale Starhotels sul tema ‘Souvenir del Grand Tour’. La giuria, presieduta dal presidente e a.d di Starhotels Elisabetta Fabri, individuerà le 10 opere finaliste e il vincitore: la premiazione avrà luogo a Venezia a fine settembre 2024 nell’ambito di Homo Faber Event.