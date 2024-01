Gloria Armiri: “Il cliente di lusso vuole il suo ricordo iper-personalizzato”

Cosa vuole il turista del segmento lusso oggi? È questa la domanda con cui Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group, ha aperto il proprio intervento durante la tredicesima edizione di Travel Hashtag.

“Il viaggiatore dell’alto di gamma desidera un ricordo, vuole sentirsi curato e non cerca più una personalizzazione bensì una iper-personalizzazione - commenta -. Dobbiamo lavorare, dunque, su servizio ed esperienza; le persone che operano nelle strutture ricettive devono intercettare una necessità”.



Tutto ciò si traduce in empatia, capitale umano, formazione. È una sfida che TTG accetta partendo dalla propria riconoscibilità sul segmento leisure, strizzando l’occhio al comparto luxury.



Ne è un esempio Luxury Event by TTG, il workshop organizzato a ottobre 2023, un giorno prima della fiera, un appuntamento che ha visto incontrare 40 buyer e 40 seller di altissimo livello e che ha registrato performance sopra le aspettative. “Mi pongo l’obiettivo di raddoppiare, l’aspirazione è portare qualcosa che faccia la differenza nel nostro Paese - conclude Armiri -. Insieme abbiamo l’opportunità di costruire qualcosa di importante, e come TTG ci mettiamo in gioco per essere utili al settore”.



Gaia Guarino