Egnazia Ospitalità Italiana, via ai primi recruiting day: le posizioni aperte

Si terranno il 9 febbraio a Borgo Egnazia e il 13 febbraio da remoto i primi recruiting day di Egnazia Ospitalità Italiana, che è alla ricerca di diverse professionalità da inserire sia a Borgo Egnazia, sia nelle altre strutture del gruppo: Masseria Le Carrube a Ostuni (BR), Ostuni a Mare a Ostuni (BR), Hotel Santavenere a Maratea (PZ) e Hotel de Len a Cortina d’Ampezzo (BL).

Le professionalità richieste

Le figure ricercate spaziano in molti reparti: Front Office, Guest Relations, Porter, Economato, Sala, Sommelier, Cucina, Plonge, Pasticceria, Bar, Housekeeping, Reservations, Logistica, Allestimenti, Spa, Bagnini e Manutenzione. I requisiti per partecipare includono un elevato orientamento agli ospiti, ottime capacità comunicative e relazionali, eccellenti capacità di lavorare in squadra, curiosità e attenzione alla qualità e ai dettagli.



L'appuntamento in presenza è fissato per il 9 febbraio 2024, dalle ore 9 alle ore 18, direttamente presso Borgo Egnazia in Strada Comunale Egnazia a Savelletri di Fasano (BR).



Il Recruiting Day virtuale si terrà il 13 febbraio 2024, dalle ore 9 alle ore 18, su piattaforma Zoom. Per partecipare ai Recruiting Days basterà compilare il form sul sito https://egnazia.com/it/recruiting-day/ entro il 3 febbraio alle ore 13.