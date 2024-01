R Collection Hotels, due nuovi 5 stelle in Valle d’Aosta

R Collection Hotels punta sulla montagna. Il Gruppo di proprietà della famiglia Rocchi ha aperto nel mese di dicembre due nuove strutture in Valle d’Aosta, e La Thuile e a Courmayeur.

Si tratta rispettivamente del cinque stelle Montana Lodge & Spa e del cinque stelle Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc.



Le due strutture offrono viste sulle vette del Monte Bianco e si caratterizzano per un design e un'architettura scenografica in forte connessione con la natura e la montagna circostante.



Il Montana Lodge & Spa, in gestione, è dotato di 55 camere, si caratterizza per un design contemporaneo e materiali innovativi all’interno di un affascinante involucro tradizionale Valdostano. Presenti 2 ristoranti di cucina italiana che propongono ingredienti freschi e locali: il Bistrot alpino e l’Ottavio Lounge, a cui si aggiunge 1 cantina con 300 etichette per degustazioni. Presente la ERRE SPA, fiore all’occhiello del Gruppo, con piscina interna riscaldata, vasca idromassaggio esterna, sauna, bagno turno, Vitarium, area Private Spa e area palestra con attrezzatura Technogym.



Il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, in gestione e di proprietà, è dotato di 72 camere arredate con eleganza ed arricchite da un prezioso arredamento contemporaneo. Due le proposte gastronomiche: il ristorante La Fourchette e l’Equinox lounge bar, una terrazza sul Monte Bianco. Presente anche qui la ERRE SPA, con piscina interna riscaldata, sauna, bagno turno, docce cromatiche e sensoriali, private Spa e palestra Technogym.



“L'apertura di queste due nuove strutture testimonia la volontà del Gruppo nel credere nell’eccellenza e nel calore dell’accoglienza tutta italiana. Siamo in due destinazioni apprezzate dagli italiani ma di respiro internazionale. Si prospetta una stagione invernale interessante” afferma Ludovica Rocchi, brand director del Gruppo.



Con le due novità il portfolio del brand R Collection Hotels conta oggi 10 strutture: 3 sul Lago di Como, 1 a Portofino, 3 a Milano e una in apertura nel 2025.