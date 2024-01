Almar Giardino di Costanza entra in L.V.X. di Preferred Hotels & Resorts

Almar Giardino di Costanza Resort & Spa è entrato nella collezione L.V.X. di Preferred Hotels & Resorts accanto al suo resort ‘fratello’ Almar Jesolo Resort & Spa.-

Un risultato di rilievo per il resort di Mazara del Vallo del gruppo HNH Hospitality, che si propone come vera e propria oasi di tranquillità e relax. Il resort, che riprende le caratteristiche di un antico baglio nobiliare siciliano, è circondato da un parco mediterraneo e mette a disposizione degli ospiti junior suites, suites e royal suites.



Il Giardino di Costanza organizza tour e attività su richiesta degli ospiti: dalle battute di pesca accompagnati da pescatori di Mazara, al wine tasting nei vigneti della zona, o ancora l’olive oil tasting in aziende locali, o il tour delle Saline di Trapani, Marsala e Mozia, o ancora il parco archeologico di Selinunte, che racconta la nascita, l’espandersi e la fine di una delle più fiorenti civiltà classiche del Mediterraneo.