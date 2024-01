Nuovo ingresso in BWH Hotels Italia: arriva Best Western Hotel dei Mille a Napoli

BWH Hotels Italia punta sull'energia di Napoli e, proprio nell'anno in cui il turismo in città ha raggiunto livelli record, il Gruppo affilia il Best Western Hotel dei Mille.

Si tratta di una struttura nella zona della Stazione Piazza Garibaldi che conta 45 camere, tutte radicalmente ristrutturate. La posizione quanto mai strategica ben si presta sia per il target business sia per la clientela leisure che desidera trascorrere una vacanza nel capoluogo partenopeo. Nel corso di questo 2024, inoltre, saranno ultimati i lavori negli spazi comuni.



“Con l’affiliazione di questo hotel contiamo due strutture all’interno del network BWH Hotels Italia - commenta Cosimo Ilardo, proprietario dell’albergo -. Arriviamo in una zona centrale di Napoli - conclude - con la rigenerazione delle camere e delle aree comuni, offriamo oggi un prodotto pronto per il rinnovato interesse per la destinazione". G. G.